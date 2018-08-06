Правки интернет-магазина (Битрикс)

Есть сайт (ссылка в ТЗ) после переезда на другой хостинг перестала работать форма отправки сообщений через сайт. Т.е. если кликаем «Заявка на аренду» всплывает форма, после заполнения полей кликаем «Отправить» и ничего не происходит. ...