Правки интернет-магазина (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок124 просмотра

Внести правки и доработки в интернет-магазине на битрикс.  

Верстка в наличии нужно аккуратно внедрять постранично функционал.

Сделать нужно качественно и оперативно!

7 лет назад
semak9
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров