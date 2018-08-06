Бекенд для опросов по СМС

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Рассматриваем только тех, кто написал "Прочитал, готов работать"! 

Описание задания в прикрепленном документе. 

В ответе просим указывать сроки

7 лет назад
svetos
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров