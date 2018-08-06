Добрый день Требуется программист имеющий опыт работы с cms: wordpress opencart Умение разбираться в чужом коде, нормированный рабочий день с 10.00 до 19.00, переработка оплачивается сверх тарифа Возможна ...
Исправить ошибки на сайте- (Audit - Chrome DevTools)
Хотелось бы увеличить показатели для сайта vetdoctor.kiev.ua
Стремимся к этим показателям - http://joxi.ru/l2Zn1YqSw0pQq2
Был проведен анализ этой страницы в этом гугловском сервисе
Хорошие показатели по загрузке у этого сайта и у сайта2 На него показатели и буду ориентироваться.
Сроки - 5 дней
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $550Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо реализовать обработку статей с внешнего источника. Коротко о реализации: Имеется ссылка на статью, необходимо сохранить эту статью(вместе с картинками, видео, постами с инстаграма, если они есть в статье) в HTML-файл без всех ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать модуль для подключения магазина в Magento к системе хранения и отображения 3D – изображений. Подробнее в скрепке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Мне нужно реализовать произвольный тип записи "Покупки". Со следующими параметрами: 1) Этот тип записей НЕ ДОЛЖЕН индексироваться и выводится во front-end как, например, статьи 2) У каждой записи должен быть ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно разработать сайт на Drupal 8, ищу человека с опытом работы. Едино разовая работа.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перенести карту, созданную в конструкторе Яндекс карт в js api Яндекс.Карт, чтобы получить полноценный код для вставки карты на сайт. В конструкторе создано 174 метки, для всех этих меток необходимо сохранить стиль, текст ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Текущих задач много. Есть подробное т3.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на вордпрес. Просмотрите тех.задание. Определитесь со стоимостью, сроком выполнения работ. https://rabotastroi.ru/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. На сайте присутствует плагин закладок (https://ruseller.com/lessons.php?id=1374&rub=2) Необходимо подправить его чтобы внутри табов можно было размещать "шорткоды", конкретно нужно чтобы это работало: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется разработать скрипт/бот/программа( не имеет значения) нужна такая функция: постинг объявлений на авито, юла, с возможностью подключения сервисов смс активации по апи(желательно), с возможностью работать через прокси, с функцией диалога внутри программы, копирования контакта(телефона) и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад