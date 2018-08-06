Исправить ошибки на сайте- (Audit - Chrome DevTools)

Хотелось бы увеличить показатели для сайта vetdoctor.kiev.ua

Стремимся к этим показателям - http://joxi.ru/l2Zn1YqSw0pQq2

Был проведен анализ этой страницы в этом гугловском сервисе

Хорошие показатели по загрузке у этого сайта и у сайта2 На него показатели и буду ориентироваться.

Сроки - 5 дней