Разработать скрипт/бот/программу

Требуется разработать скрипт/бот/программа( не имеет значения) нужна такая функция: постинг объявлений на авито, юла, с возможностью подключения сервисов смс активации по апи(желательно), с возможностью работать через прокси, с функцией диалога внутри программы, копирования контакта(телефона) и вставления его в другое диалоговое окно для перезвона, желательно чтобы диалоги были в одном окне и программа сама при ответе номером телефона могла копировать его и вставлять в колбэк сервис(можно по апи) для быстрого перезвона.

Далее хотим внедрить тоже самое, но уже в соцсетях, скорее всего через чат боты.