Требуется разработчик Laravel

Для сайта знакомств на Laravel требуется разработчик.

Сейчас сайт работает как доска объявлений, где каждый может разместить объявление без регистрации с указанием телефона/емэила или скайпа.

Нужно сделать функцию личного кабинета для зарегистрированных пользователей с отображением поданных объявлений. (Т.е. добавить фунцию регистрации + личный кабинет).

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