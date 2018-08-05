Проверка пользователей на платную подписку

Задача - на моем сайте авторизовывать пользователей с ютуба, проверять у них наличие спонсорской(платной) подписки на мой канал. Если есть спонсорская подписка предоставить человеку возможность ввести свой ник (для добавления в белый список, это уже для моих целей). Так же нужна проверка, если спонсорская подписка истекла, а пользователь ее не продлил, нужно что бы его ник удалялся из белого списка.