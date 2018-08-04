PHP LARAVEL Доработка системы заказа такси

Есть система заказа такси (серверная часть, которая осуществляет биллинг, приемку и распределение заказов, тарификацию, статусы) – система написана на php laravel. Есть ряд задач по устранению текущих багов и доработке системы тарификации (введены новые тарифы) и разработке API взаимодействия с двумя агрегаторами. На данный момент задач примерно на 60 часов. Оплата напрямую исполнителю, еженедельно, в формате почасовой оценки. Стоимость из которой исходим – до 350 руб в час. Возможны варианты оплаты: WMR, ЯД, Western Union, пластиковые карты. Готовы обсуждать.