Разработчик на Реакте, от сегодня

Есть пример кода фильтра на angular http://blog.sodhanalibrary.com/2015/12/filter-json-data-with-check-boxes-using.html#.W2Sh2f4zbOQ Можно реализовать так же или по своему, принцип работы такой же. Нужно отфильтровать данные из списка по критериям. Данные будут приходить ...