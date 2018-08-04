Разработчик на Реакте, от сегодня

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки194 просмотра

Всем хеллоу! 

Нужен разработчик на React. Необходимо сверстать с нуля проект. Все просто, единственное "нестандартное" задание – некоторые компоненты должны быть с функцией resize (с помощью мышки можно изменять – растягивать/стягивать окно) 

использование Redux не нужно

7 лет назад
gymanoidw
Владимир 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс

    $950

    Задача: Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс: 1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом);  2. Настроить работу каталога, вывод данных ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Починить кодировку на сайте

    По неизвестным причинам слетела кодировка на некоторых страницах сайта (возможно после переноса с другого сервера). Сайт http://supershubki.ru/   - при добавлении в корзину и оформлении заказа теперь "иероглифы". Движок самописный. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дозаполнить таблицу базы данных MySQL из Excel

    Имеется таблица базы данных MySQL в формате sql. Нужно ее дозаполнить из Excel - вставить (импортировать) отсутствующие в ней записи для полей translation и comment из соответствующих столбцов файла Excel. Таким образом, нужно ...

    MySQLSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки сайта на WP (много)

    $1000

    Адрес сайта: kzn-urist.ru, система управление Wordpress.  База недвижисомсти с физическими объектами на сайте 6-8к объектов, разбитых по категориям и фильтру + услуги и страницы общие.  Механика появления объектов на ...

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка шаблона и функционала Wordpress + Woo - СРОЧНО!

    $130

    Доработка шаблона и функционала Wordpress + Woo - СРОЧНО! Имеется купленный шаблон его требуется доработать: задачи: *покупка видеокурсов под скачивание(при покупке курса) *покупка членства для просмотра курсов ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фронтенд-разработка на ReactJS

    Необходим программист (или команда), способный качественно разработать фронтенд-часть веб-сервиса на тему криптовалюты. Требования: Опыт работы с ReactJS от 2 летНахождение в РоссииВозможность уделять работе не меньше 30 часов в неделюПостоянное пребывание онлайн ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Фильтр JSON на Angular Js

    Есть пример кода фильтра на angular   http://blog.sodhanalibrary.com/2015/12/filter-json-data-with-check-boxes-using.html#.W2Sh2f4zbOQ    Можно реализовать так же или по своему, принцип работы такой же. Нужно отфильтровать данные из списка по критериям.  Данные будут приходить ...

    AngularJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка WEB-видеоредактора

    $200

    Необходимо реализовать - Накладывание изображений на готовые видео либо картинки, а так же настройка движения этого изображения и регулировки длительности. - Накладывание текста на это же видео, и снова настройка его движения и ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад