Задача: Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс: 1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом); 2. Настроить работу каталога, вывод данных ...
Разработчик на Реакте, от сегодня
Всем хеллоу!
Нужен разработчик на React. Необходимо сверстать с нуля проект. Все просто, единственное "нестандартное" задание – некоторые компоненты должны быть с функцией resize (с помощью мышки можно изменять – растягивать/стягивать окно)
использование Redux не нужно
Заявки фрилансеров
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