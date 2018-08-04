Внести ряд доработок wordpress. Изменить текст и прочее
Доработка шаблона и функционала Wordpress + Woo - СРОЧНО!
Доработка шаблона и функционала Wordpress + Woo - СРОЧНО!
Имеется купленный шаблон его требуется доработать:
задачи:
*покупка видеокурсов под скачивание(при покупке курса)
*покупка членства для просмотра курсов без скачивания
*покупка битов(загрузка пробников в описание и скачка архивом)
*в меню вкладка "звуки" - ссылки ведут на каталог с битами
*в меню ссылка "материалы" - ссылки ведет на каталог с курсами
*в меню вкладка "про" - ссылка на страницу покупки членства
*в шапке поиск, контакты
*подключение PayPal и Яндекс.Касса
страницы:
1.страница видеокурса
2.страница каталога видеокурсов
3.страница покупки членства
4.страница покупки бита
5.страница каталога битов
6.главная страница(по блокам):
-видеокурсы
-3 плана оплаты
-наборы битов
-плейлист битов
Оплата 130$, сроки к понедельнику!
Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса
Оставляйте ваш скайп для связи
Заявки фрилансеров
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