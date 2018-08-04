Доработка шаблона и функционала Wordpress + Woo - СРОЧНО!

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки184 просмотра

Доработка шаблона и функционала Wordpress + Woo - СРОЧНО!

Имеется купленный шаблон его требуется доработать:

задачи:

*покупка видеокурсов под скачивание(при покупке курса)

*покупка членства для просмотра курсов без скачивания

*покупка битов(загрузка пробников в описание и скачка архивом)

*в меню вкладка "звуки" - ссылки ведут на каталог с битами

*в меню ссылка "материалы" - ссылки ведет на каталог с курсами

*в меню вкладка "про" - ссылка на страницу покупки членства

*в шапке поиск, контакты

*подключение PayPal и Яндекс.Касса

страницы:

1.страница видеокурса

2.страница каталога видеокурсов

3.страница покупки членства

4.страница покупки бита

5.страница каталога битов

6.главная страница(по блокам):

-видеокурсы

-3 плана оплаты

-наборы битов

-плейлист битов

Оплата 130$, сроки к понедельнику!

Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса

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WordPress
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

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