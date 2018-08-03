Всем хеллоу! Нужен разработчик на React. Есть таски для создания компонентов на чистом реакте, нужен ответсвенный исполнитель.
Доработать сайт на вп
Нужно внести правки на сайт на Wordpress
Оставляйте заявку если имеете опыт с этой цмс, обсудим тз
Заявки фрилансеров
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