Нужно сделать парсер для ВК

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Интересует создание парсера для ВК  

1. Вручную вводим исполнителя, либо исполнителя и песню. 

2. Парсер прогоняет введенные песню и исполнителя и выдергивает id пользователей, добавивших к себе указанную аудиозапись.  

3. Формат парсера обсуждается. И прочее.

7 лет назад
degajeh
Денис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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