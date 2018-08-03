Поправить личный кабинет на сайте

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Закрыт2 заявки184 просмотра

Нужно скорректировать работу личного кабинета и до конца настроить  Яндекс Кассу.  Сайт: anutafit .ru  Для кандидатов задание в приложении.

7 лет назад
sergei_krilov
Сергей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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