Парсинг с сайта

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Есть сайт Портала Поставщиков: zakupki.mos.ru/#/ 

Туда я могу загрузить свои оферты (карточки товаров).  

Это можно сделать массово (сразу несколько шт. >500 шт.) На Портале поставщиков есть инструкция как это делать. Прилагаю ссылку: zakupki.mos.ru/#/help Далее заходим в категорию Массовая загрузка оферт 

Карточка товара, пример, выглядит вот так: https://zakupki.mos.ru/#/offers/57294150

Что загружаем на ПорталПоставщиков (zakupki.mos.ru/ )? 

Загружаем карточки товаров с этого сайта: www.gifts.ru 

Доступ к данным сайта gifts.ru нам предоставляют программисты.  

Нужна Ваша помощь в парсинге всего ассортимента сайта www.gifts.ru

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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