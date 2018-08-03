Требуется выполнить натяжку готовой верстки на Wordpress. Ссылка на верстку: Главное - поиск объектов по параметрам. Ссылка: http://test.autoznak154.ru/ требования: 1. Редактируем только контентную часть и каталог 2. Перелинковку ...
Парсинг с сайта
Есть сайт Портала Поставщиков: zakupki.mos.ru/#/
Туда я могу загрузить свои оферты (карточки товаров).
Это можно сделать массово (сразу несколько шт. >500 шт.) На Портале поставщиков есть инструкция как это делать. Прилагаю ссылку: zakupki.mos.ru/#/help Далее заходим в категорию Массовая загрузка оферт
Карточка товара, пример, выглядит вот так: https://zakupki.mos.ru/#/offers/57294150
Что загружаем на ПорталПоставщиков (zakupki.mos.ru/ )?
Загружаем карточки товаров с этого сайта: www.gifts.ru
Доступ к данным сайта gifts.ru нам предоставляют программисты.
Нужна Ваша помощь в парсинге всего ассортимента сайта www.gifts.ru
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