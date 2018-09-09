https://www.google.com/search?tbm=fin&q=aapl&oq=aapl должна быть максимальная копия гугл финанс, но для своих эмитентов Один из эмитентов - свой виртуальный www.holding.bz нужно универсально чтобы разные эмитенты котировались вся ...
Доработка плагина на Wordpress
Пару недель назад передавал одному фрилансеру такой проект:
"Видео-ТЗ здесь: https://drive.google.com/file/d/1Nn5VhD8DAxS-Dvsd75qRXaoSABx1nKya/view?usp=sharing
(16 минут)"
Поставленная задача выполнена, но не до конца. Есть баги/недоработки.
То что удалось протестировать - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8mnr1UGSRhtdbJt3woNvQhbJ_7dAS1e-kMDFDdSCnk/edit#gid=0
Ищу фрилансера, который смог вы привести все в порядок, чтобы все работало точно по ТЗ
Сейчас сайт лежит здесь: http://wpcalc.fordevelop.ru/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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