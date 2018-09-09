Доработка плагина на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка147 просмотров

Пару недель назад передавал одному фрилансеру такой проект:

"Видео-ТЗ здесь: https://drive.google.com/file/d/1Nn5VhD8DAxS-Dvsd75qRXaoSABx1nKya/view?usp=sharing

(16 минут)"

Поставленная задача выполнена, но не до конца. Есть баги/недоработки.

То что удалось протестировать - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8mnr1UGSRhtdbJt3woNvQhbJ_7dAS1e-kMDFDdSCnk/edit#gid=0

Ищу фрилансера, который смог вы привести все в порядок, чтобы все работало точно по ТЗ

Сейчас сайт лежит здесь: http://wpcalc.fordevelop.ru/

WordPress
7 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ANATOLI91
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$35
1 день
Отличная работа, рекомендую!
все ок

Заявки фрилансеров

ANATOLI91
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад