Настроить канонические ссылки + ошибки

Добрый день!

1)Необходимо выполнить настройку всех канонических страниц (есть так же страницы созданные путем настройки сео фильтра). Указать какой метод будете использовать заголовок rel=canonical или тег и почему.

2) устранить ошибку которая при всех проверках выскакивает:

- Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение

3) В карточке товара убрать использование тега H2 для написания "Написать отзыв"

сайт https://domashniy-tekstil.ru/