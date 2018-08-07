Настроить канонические ссылки + ошибки

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Завершен2 заявки133 просмотра

Добрый день! 

1)Необходимо выполнить настройку всех канонических страниц (есть так же страницы созданные путем настройки сео фильтра). Указать  какой метод будете использовать заголовок rel=canonical или тег и почему.

2) устранить ошибку которая при всех проверках выскакивает: 

 - Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение

3) В карточке товара убрать использование тега H2 для написания "Написать отзыв"

сайт https://domashniy-tekstil.ru/

CSSJavaScript
7 лет назад
ds-w
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$16
1 день
Все было сделано как надо, профессионально!
Отлично сработались. Рекомендую

Заявки фрилансеров

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад