Требуется создать фильтр на Опенкарт 2.3

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Привет всем!

Надо создать фильтр на движке опенкарт 2.3

Cайт https://vk.cc/8l1yFF 

Фильтр http://prntscr.com/kdxqqt http://prntscr.com/kdxr5a все опции должна редактироватся из админки 

Пишите цена без цен не рассматриваю заявки. 

Opencart
7 лет назад
sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров