Необходимо на сайте вордпрес добавить календарь с привязкой к тексту на подобе как на скриншоте. Сайт планируется на шаблоне https://demo.hashthemes.com/total-plus/main/ Возможно ли будет на этот шаблон поставить такой календарь с изменяющимся текстом в зависимости от даты?
Парсинг цен, наличия и стоимости доставки по коду товара
Необходимо по коду товара спарсить цену, наличие и стоимости доставки. Подробности во вложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно почистить сайт на drupal 7.36 от вирусов. Закрыть дыры которые есть. Если нужно - обновить.Завершен7 лет назад
Необходимо ускорить загрузку страниц до максималььного значений 95+ по PageSpeed для мобильной и десктоп версии Пишите свою цену и скайп для связи в заякеВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать парсер (многоразовое применение) для сбора картинок с сайта по xml файлу для яндекс маркета(на каждую позицию есть ссылка на страницу откуда качать картинку),выгрузка постоянно увеличивается,если в выгрузке картинка уже прописана то парсить не ...Завершен7 лет назад
- $10
Нужно найти и подключить к Wordpress рабочий плагин ленты из инстаграмм. Делать свой плагин не нужно! Только готовое решение. Т.е указываем ссылку на любой профиль интсграмм, в плагин выводит фото акаунта на ...Завершен7 лет назад
Нужен модуль для автоматического обзона по статусам заказаЗакрыт7 лет назад
ТЗ 1. Модуль разрабатывается в рамкахВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Нужен веб-разработчик, для изменения существующего кода на Asp.Net. Необходимые навыки: - Умение разбираться в чужом коде. - Пунктуальность. - Выполнение поставленных задач в ...Закрыт7 лет назад
Всем доброго времени суток. Интересует доработка для сайта dilerok.com.ua Нужно для категории "Плитки" сделать калькулятор. Данные для вычислений должны браться с атрибутов товара. Примеры реализации: 1. https://ceramroom.com.ua/plitka/keramicheskaja-plitka/plitka-opoczno-amarante-g110-grafit-st.html 2. https://www.plitkoteka.com.ua/katalog/plitka/opoczno/amarante/g110-grafit-st-amarante Доработка ...Закрытнет даты
Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php, Mysql, JavaScript, с опытом работы, который оперативно по т.з будет вносить ...Закрыт7 лет назад