Нужен программист ASP.NET

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Нужен веб-разработчик, для изменения существующего кода на Asp.Net.

Необходимые навыки:

- Умение разбираться в чужом коде.

- Пунктуальность.

- Выполнение поставленных задач в срок.

- Опыт работы от 2-3 лет.

- Знание и владение: Asp.Net, JS, HTML, CSS.

ASP.NETCSSHTMLJavaScript
7 лет назад
weblancer99
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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