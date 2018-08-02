Ищу разработчика php, который сможет разобраться в чужом коде и внести соответствующие правки и изменения, как по бэкенд, так и по фронтенд. CMS разработана на фреймворке CodeIgniter 3.Х. Что надо доработать: ...
Нужен программист ASP.NET
Нужен веб-разработчик, для изменения существующего кода на Asp.Net.
Необходимые навыки:
- Умение разбираться в чужом коде.
- Пунктуальность.
- Выполнение поставленных задач в срок.
- Опыт работы от 2-3 лет.
- Знание и владение: Asp.Net, JS, HTML, CSS.
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