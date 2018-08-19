Калькулятор в ocstore 2.3

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Всем доброго времени суток. Интересует доработка для сайта dilerok.com.ua

Нужно для категории "Плитки" сделать калькулятор.

Данные для вычислений должны браться с атрибутов товара.

Примеры реализации: 

1. https://ceramroom.com.ua/plitka/keramicheskaja-plitka/plitka-opoczno-amarante-g110-grafit-st.html

2. https://www.plitkoteka.com.ua/katalog/plitka/opoczno/amarante/g110-grafit-st-amarante

Доработка должна быть в каталоге, карточке товара, в связанных товарах, в производителях.

Более подробно сможем обсудить по skype

ocStore
7 лет назад
teresshka
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

evgenypanshin
Евгений 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Евгений доделал мне вторую доработку, качество и понимание на супер уровне. Если качество будет таким постоянно то будем и дальше работать, по сайту еще много есть вопросов и как показывает опыт они не заканчиваются. Рекомендую!
Отличный заказчик, не посредник. Общается вживую. Всегда на связи. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

evgenypanshin
Евгений 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад