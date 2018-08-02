Ускорить работу сайта

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Закрыт4 заявки146 просмотров

Ускорить время ответа сервера и общую загрузку сайта интернет магазина на мобильной и десктопной версии для главной страницы, всех категорий и страниц производителей. Сайт на Prestashop.

https://bayubay.com.ua/

PrestaShop
7 лет назад
guest_14875767730683
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров