Поправить лендинг и корзину

Требуется оправить лендинг и корзину на сайте http://1-parfum999.ru

Написать в корзине про подарки, указать что минимальный заказ 2шт, если выбрана 1 позиция, то по цене чуть выше.

Желательно опыт работы с лидверткес (надо еще ленды привязать)

Пишите свои цены и сроки