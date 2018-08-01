Поправить лендинг и корзину

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Требуется оправить лендинг и корзину на сайте http://1-parfum999.ru

Написать в корзине про подарки, указать что минимальный заказ 2шт, если выбрана 1 позиция, то по цене чуть выше.

Желательно опыт работы с лидверткес (надо еще ленды привязать)

Пишите свои цены и сроки

7 лет назад
baraev
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров