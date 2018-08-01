Joomla правки по сайту

Сайт 39bastion.ru

1. Добавить форму в сайдбар под отзывы с полями: Имя Фамилия, напишите ваш отзыв (textarea), фотография (форма для загрузки).

2. Добавить возможность встраивать горизонтальную форму в любое место в контенте.

Поля: имя, телефон.

Просчитать варианты с политикой конфиденциальности (ссылка на страницу и чек-бокс) и без.

Пример по размеру как будет выглядеть - http://i.prntscr.com/zXrpPIajTga5h5MFJNmfng.jpeg

Форма должна занимать 100% ширины родительского блока.

3. Включить отображение H1 на страницах блога. Например на странице http://i.prntscr.com/uVuBQZSGQn6lkYFX1RTLZg.jpeg должен быть H1 сверху контента.

4. На странице объекта (http://39bastion.ru/proekty-domov/do-150-metrov/39-proekt-doma-s-balkonom-bronza-1) оставить только один H1 и перенести его сюда http://i.prntscr.com/sMK7biU1Roq4aDBnoIad5A.jpeg

5. Переделать работу хлебных крошек (http://i.prntscr.com/fKaJCttDQU_lPKhal2eqRw.jpeg) надо чтобы выводились все разделы и подразделы, пример этой страницы http://39bastion.ru/proekty-domov/do-150-metrov/39-proekt-doma-s-balkonom-bronza-1 должно быть 2 пункта в хлебных крошках.

6. Поправить работу меню чтобы при нахождении в карточке объекта (http://i.prntscr.com/d6cGirw7TxWNDByMcLvMrA.jpeg) была активной ссылка на раздел, в котором она находится. Аналогично раздел статьи должен работать.

7. Сделать чтобы в разделе проектов (http://39bastion.ru/proekty-domov) картинки обрезались в 360*260. если высота меньше - картинка должна центроваться в блоке по вертикали.

8. Поправить вёрстку чтобы заголовки в карточках объектов выравнивались по высоте (jquery equalhight к примеру)

9. Поправить вёрстку чтобы высота блоков выравнивалась по большему блоку в строке (http://i.prntscr.com/ag3W5HfdR-CaohwzZQdPFg.jpeg), к примеру тот же плагин из п.8

10. На страницах проектов () добавить снизу форму - “Рассчитать стоимость проекта” с полями: имя, телефон, email.

Цена и срок выполнения?