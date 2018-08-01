Здравствуйте! Нужно сделать SVG анимацию на сайт (думаю это будет canvas ) . На картинке отображены элементы SVG которые должны постоянно анимировать " Желе ". То есть деформироваться без перерыва с стиле анимации желе. Это ...
Joomla правки по сайту
Сайт 39bastion.ru
1. Добавить форму в сайдбар под отзывы с полями: Имя Фамилия, напишите ваш отзыв (textarea), фотография (форма для загрузки).
2. Добавить возможность встраивать горизонтальную форму в любое место в контенте.
Поля: имя, телефон.
Просчитать варианты с политикой конфиденциальности (ссылка на страницу и чек-бокс) и без.
Пример по размеру как будет выглядеть - http://i.prntscr.com/zXrpPIajTga5h5MFJNmfng.jpeg
Форма должна занимать 100% ширины родительского блока.
3. Включить отображение H1 на страницах блога. Например на странице http://i.prntscr.com/uVuBQZSGQn6lkYFX1RTLZg.jpeg должен быть H1 сверху контента.
4. На странице объекта (http://39bastion.ru/proekty-domov/do-150-metrov/39-proekt-doma-s-balkonom-bronza-1) оставить только один H1 и перенести его сюда http://i.prntscr.com/sMK7biU1Roq4aDBnoIad5A.jpeg
5. Переделать работу хлебных крошек (http://i.prntscr.com/fKaJCttDQU_lPKhal2eqRw.jpeg) надо чтобы выводились все разделы и подразделы, пример этой страницы http://39bastion.ru/proekty-domov/do-150-metrov/39-proekt-doma-s-balkonom-bronza-1 должно быть 2 пункта в хлебных крошках.
6. Поправить работу меню чтобы при нахождении в карточке объекта (http://i.prntscr.com/d6cGirw7TxWNDByMcLvMrA.jpeg) была активной ссылка на раздел, в котором она находится. Аналогично раздел статьи должен работать.
7. Сделать чтобы в разделе проектов (http://39bastion.ru/proekty-domov) картинки обрезались в 360*260. если высота меньше - картинка должна центроваться в блоке по вертикали.
8. Поправить вёрстку чтобы заголовки в карточках объектов выравнивались по высоте (jquery equalhight к примеру)
9. Поправить вёрстку чтобы высота блоков выравнивалась по большему блоку в строке (http://i.prntscr.com/ag3W5HfdR-CaohwzZQdPFg.jpeg), к примеру тот же плагин из п.8
10. На страницах проектов () добавить снизу форму - “Рассчитать стоимость проекта” с полями: имя, телефон, email.
Цена и срок выполнения?
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