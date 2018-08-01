Доработка темы WordPress

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Нужно сделать несколько правок по ТЗ в тему для WordPress.

ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1E5bH8qVrHkKh7UWzIOhqHdxNgaTlCX4vtlmESCfmElI/edit?usp=sharing

Тема уже установлена и настроена на сайте. Ссылку на сайт кину в лс.

Ссылка на оригинал темы http://wp.themedemo.co/awa/

WordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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