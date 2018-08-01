Скопировать сайт на WP

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Приветствую, 

Задача:

1. Скопировать шаблон сайта http://www.buildinamsterdam.com/

2. Сделать структуру сайта один в один.

﻿1. Главная

﻿2. Категория /case/

﻿3. Запись в виде landing page http://www.buildinamsterdam.com/case/mendo

Все это дело должно стоять на WP, c модулями кеширования, безопасности, латиницы.

WordPress
7 лет назад
Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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