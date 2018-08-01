Нужно доработать уже существующие сайты, синхронизировать их с обучающ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Нужно доработать уже существующие сайты, синхронизировать их с обучающей платформой, организовать (настроить) email рассылку, подключить ботов, подключить возможность совершения платежей онлайн, настроить воронку продаж, подключить мессенджер - Телеграм. Более подробно по телефону. Цена обсуждаемая! Срочно!

7 лет назад
Myroslav_Korol
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров