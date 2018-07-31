Создать криптовалютные шлюзы

Требуется человек с опытом работы для создания криптовалютных шлюзов, которые будут использоваться на криптовалютной бирже.

Что должно быть реализовано в обязательном порядке в конечном механизме:

1. Автоматическая генерация адреса для пополнения счета пользователя с QR-кодом.

2. Перевод со счета пользователя на адрес, указанный пользователем.

3. Учет баланса пользователя для всех операций (то есть невозможность снятия большей суммы пользователем, чем величина его текущего баланса) и его изменение после пополнения/снятия.

4. Сохранение истории транзакций отдельно для каждого пользователя.

Дополнительные пояснения:

1. Сайт криптовалютной биржи находится на самом начальном этапе разработки, базы пользователей пока нет.

2. В обязательном порядке необходимо будет предоставить очень подробную инструкцию по установке, включающую в себя абсолютно все шаги, которые необходимы для запуска механизма, не упуская ни малейших подробностей, чтобы даже обычный человек смог все запустить, имея необходимые файлы. Кроме того, необходимо будет предоставить подробную документацию.

3. Вполне вероятно, что механизм потребует доработки на более поздних этапах создания биржи, так что желательна готовность для долгосрочного сотрудничества.

4. В первую очередь необходимо реализовать механизм для BTC, BCH, LTC, ETH, ETC, DASH, DOGE, ZEC. Есть наработки по BTC, LTC и DASH. Можно использовать их, исправить, если нужно, или начать полностью заново.

5. Необходимо будет создать возможность для проверки работоспособности созданного механизма.

6. Дополнения, улучшения и собственные предложения крайне приветствуются. По итогу нужен тот же механизм пополнения/снятия, что и у других криптовалютных бирж. Например, yobit.net и exmo.me

Оплата высокая, на ваше усмотрение. С предоплатой не работаю, так как предыдущие исполнители не справились с задачей, взяв предоплату. Возможна поэтапная оплата: проверяем работоспособность механизма для какой-либо валюты -> оплачиваем -> передаете все нужные файлы.