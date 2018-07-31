Flash-banner

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Создать анимированный баннер на 30 сек

7 лет назад
dima_ko
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исправление управления формами в CMS

    В спец. разработанной CMS невозможно создать новую контактную форму или редактировать базовые параметры существующей. Более того, при сохранении существующей формы обнуляются настройки дизайна заголовка и полей. В формах поиска сохранение параметров работает, но тоже обнуляются настройки дизайна. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Горизонтальная рулетка

    Требуется сделать рулетку, с админ-панелью (доступ НЕКОТОРЫМ пользователям, через нее можно добавлять/удалять призы, ставить % выпадения каждого приза каждому пользователю и всем пользователям) и интеграцией в БД! В БД что бы призы записывались в отдельную ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Горизонтальная рулетка

    Требуется сделать рулетку, с админ-панелью (доступ НЕКОТОРЫМ пользователям, через нее можно добавлять/удалять призы, ставить % выпадения каждого приза каждому пользователю и всем пользователям) и интеграцией в БД! В БД что бы призы записывались в отдельную ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Горизонтальная рулетка

    Требуется сделать рулетку, с админ-панелью (доступ НЕКОТОРЫМ пользователям, через нее можно добавлять/удалять призы, ставить % выпадения каждого приза каждому пользователю и всем пользователям) и интеграцией в БД! В БД что бы призы записывались в отдельную ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Онлайн приложение

    В ответе пишите ОИ. Требуется создать онлайн игру. Ориентироваться на "Аватария", "Шарарам". Требуется минимальная цена, но с рекламой.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить работу интерактивных планов на сайте на Drupal 6

    Приветствую уважаемых фрилансеров!  1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: elita12.ru/office/rent Есть новый план помещений, его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад