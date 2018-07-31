Горизонтальная рулетка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется сделать рулетку, с админ-панелью (доступ НЕКОТОРЫМ пользователям, через нее можно добавлять/удалять призы, ставить % выпадения каждого приза каждому пользователю и всем пользователям) и интеграцией в БД! В БД что бы призы записывались в отдельную строку. Система авторизации уже есть. Пример рулетки ниже:

7 лет назад
guest_15330644783824
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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