Горизонтальная рулетка

Требуется сделать рулетку, с админ-панелью (доступ НЕКОТОРЫМ пользователям, через нее можно добавлять/удалять призы, ставить % выпадения каждого приза каждому пользователю и всем пользователям) и интеграцией в БД! В БД что бы призы записывались в отдельную строку. Система авторизации уже есть. Пример рулетки ниже: