1C-Bitrix интеграция шаблона в интернет-магазин

Добрый день!

Имеется лицензия CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» вредакции «малый бизнес».

Имеется шаблон в виде набора графических файлов в формате .PSD (AdobePhotoshop) и HTML формате, приобретенный на сайте bitrixtemplates.ru - http://www.bitrixtemplates.ru/templates/1/61181/.

Необходимоинтегрировать данный шаблон на сайт, чтобы контент-менеджерам, без привлечения

специалистов, был доступен полный функционал интернет магазина, такой как:

1) Изменение черезадминистративную панель логотипа, структуры, меню, favicon

2) Заполнение,редактирование и публикация карточек товара, деление на категории

3) Заполнение SEO-тэгов

4) Фильтрация товаров

5) Рабочая корзина ионлайн-оплата

6) Поиск по сайту

Натекущий момент работы частично выполнены нашим сотрудником, но продолжать

работу по сайту он не в состоянии. С его наработками можно будет ознакомиться

при выполнении задачи или же по адресу тестовой версии сайта - http://u0490709.isp.regruhosting.ru/.

Необходимапомощь в составлении технического задания.

Просьбаописать поэтапно процесс работы с Вами.

Просьбаназвать ориентировочную цену данной работы.

Если Вас заинтересовала данная работа, то у нас так же есть сайт на ModX,в который необходимо внести мелкие правки.

Послевыполнения данных работ может потребоваться помощь в переезде сайта на другое

доменное имя.