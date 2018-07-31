Настроить товар в WP WooCommerce

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

магазин продает чехлы для телефонов,

  • необходимо сделать так, чтобы клиент открыв товар, в данном случае чехол, мог выбрать из списка, под какую модель телефона он ему нужен.
  • так же необходимо добавить пункт "указать другой телефон" с возможностью вписать свою модель, если такого нет в списке
  • клиент может выбрать только 1 позицию
пример с выпадающим меню

чехол для телефона:

  • iPhone 5
  • iPhone 6
  • iPhone 6S
  • ...
  • ...
  • у меня другой телефон (поле для ввода модели)
магазин на английском языке, в админке WP можно временно включить русскую оболочку

думаю, что все это реалезуемо стандартными методами WP WooCommerce, так что если у вас достаточно опыта,

пишите.

оплата яндекс деньги или Paypal

WooCommerceWordPress
7 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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