Необходимо разработать сервис зеркальной синхронизации сайтов с сайтом-донором и настроить парсинг с Яндекс.Маркет. Результатом работы является создание сервиса «прослойки» по управлению категориями и товарами в интернет-магазинах на Woocommerce добавленных в сервис, а ...
Настроить товар в WP WooCommerce
магазин продает чехлы для телефонов,
- необходимо сделать так, чтобы клиент открыв товар, в данном случае чехол, мог выбрать из списка, под какую модель телефона он ему нужен.
- так же необходимо добавить пункт "указать другой телефон" с возможностью вписать свою модель, если такого нет в списке
- клиент может выбрать только 1 позицию
чехол для телефона:
- iPhone 5
- iPhone 6
- iPhone 6S
- ...
- ...
- у меня другой телефон (поле для ввода модели)
думаю, что все это реалезуемо стандартными методами WP WooCommerce, так что если у вас достаточно опыта,
пишите.
оплата яндекс деньги или Paypal
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