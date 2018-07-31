У меня на сайте был реализован показ похожих записей из тех же категорий, что и сама новость. После обновления движка DLE этот способ перестал работать. Вот как выглядел код ...
Api специалист, программирование
Необходимо сделать программу, автоматически выгружающую данные по API из браузерной программы , а именно продажи по категориям товаров,и умножающую их на процент от продаж
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Здравствуйте, требуется сверстать сайт и натянуть на modx, Сайт будет под seo( важна скорость отклика и валидная верстка) Студии и тех кто только учится разработке просьба не беспокоить. Так как тут могут ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть интернет магазин на OpenCart, нужно прикрутить уникальную систему оплаты. У нас своя собственная система оплаты, её и нужно будет поставить. Есть API протокол для этой системы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Кто может помочь с идентификацией кошелька,нужна идентификация срочно, через нотариусов долго получать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имеется лендинг по теме – аренда ограждений rentbarier.ru нужно на страницу установить форму с кнопками и слайдерами, выбором продукта и с подгрузкой фотографии. Подробное ТЗ будет выслано исполнителю, у которого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $38
1. Не увеличиваются фотографии в карточке товара. Нужен единый формат 2. Доработать «Расширенный фильтр», реализовав там следующие характеристики: · Цвет. Раскрывающийся список. Список должен формироваться только из тех значений, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день всем. Необходимо в оперативном порядке оформить главную страницу сайта с услугами на платформе prom.ua. Оплата сдельная - высылайте ваши предложения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Помочь развернуть quickstart: - docker + ремоут вьювер есть [Готово] - docker image скачен[Готово] - проект собирается docker-compose up -d --build [ Готово] - на машинку заходит , профиль инстаграм есть [ Готово ] ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна форма с возможностью массово прикреплять фотографии. 4 поля, текст внутри поля. Ваше имя - простое поле Телефон для связи - простое поле, должна быть маска телефона Год выпуска, марка и модель - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
День добрый! Есть сайт digiseller.ru, это торговая площадка для продавцов. У каждого продавца есть свои товары. Мне нужен парсер, чтобы парсить все товары указанных продавцов (например, по никнейму продавца) по запуску в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад