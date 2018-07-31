Api специалист, программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок167 просмотров

Необходимо сделать программу, автоматически выгружающую данные по API из браузерной программы , а именно продажи по категориям товаров,и умножающую их на процент от продаж

7 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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