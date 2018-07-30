Похожие записи

У меня на сайте был реализован показ похожих записей из тех же категорий, что и сама новость.

После обновления движка DLE этот способ перестал работать.

Вот как выглядел код

1. В файле /engine/modules/show.full.php

Найти:

$tpl->set( '{title}', $row['title'] );

Заменить на:

$tpl->set( '{id}', intval($row['news_id']) );

$tpl->set( '{categories}', strval($row['category']) );

$tpl->set( '{title}', $row['title'] );

2. В шаблоне полной новости добавить:

{custom aviable="showfull" limit="6" order="rand" cache="yes" idexclude="{id}" category="{categories}"}

Сейчас строчки $tpl->set( '{title}', $row['title'] ); в файле show.full.php уже нет, и просто добавление этих трёх строк ничего не дают.

Помогите вернуть рабочий код.