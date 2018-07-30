Похожие записи

Доработка python скрипта на (MTproto,telethon) для телеграмм Работает частично, нужно пофиксить немного и дописать - сохранить список спаршенных/экспортированных пользователей и сравнивать с target чатом. Процессить лишь тех кого нет в target ...
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У меня на сайте был реализован показ похожих записей из тех же категорий, что и сама новость.
После обновления движка DLE этот способ перестал работать.
Вот как выглядел код
1. В файле /engine/modules/show.full.php
Найти:
$tpl->set( '{title}', $row['title'] );
Заменить на:
$tpl->set( '{id}', intval($row['news_id']) );
$tpl->set( '{categories}', strval($row['category']) );
$tpl->set( '{title}', $row['title'] );
2. В шаблоне полной новости добавить:
{custom aviable="showfull" limit="6" order="rand" cache="yes" idexclude="{id}" category="{categories}"}
Сейчас строчки $tpl->set( '{title}', $row['title'] ); в файле show.full.php уже нет, и просто добавление этих трёх строк ничего не дают.
Помогите вернуть рабочий код.
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