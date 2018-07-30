Модуль бронирования с календарем

Необходимо написать модуль бронирования как в приложенном изображении. Вся проблема в том что интегрировать его нужно будет в UKIT, я думаю методом подгрузки страницы в странице. Цена обсуждается. Сайт с модулем могу отправить. Интегрировать модуль необходимо с эквайрингом Тинькофф.