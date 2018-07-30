Доработка python скрипта на (MTproto,telethon) для телеграмм Работает частично, нужно пофиксить немного и дописать - сохранить список спаршенных/экспортированных пользователей и сравнивать с target чатом. Процессить лишь тех кого нет в target ...
Модуль бронирования с календарем
Необходимо написать модуль бронирования как в приложенном изображении. Вся проблема в том что интегрировать его нужно будет в UKIT, я думаю методом подгрузки страницы в странице. Цена обсуждается. Сайт с модулем могу отправить. Интегрировать модуль необходимо с эквайрингом Тинькофф.
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