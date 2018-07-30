Модуль бронирования с календарем

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Необходимо написать модуль бронирования как в приложенном изображении. Вся проблема в том что интегрировать его нужно будет в UKIT, я думаю методом подгрузки страницы в странице. Цена обсуждается. Сайт с модулем могу отправить. Интегрировать модуль необходимо с эквайрингом Тинькофф.

7 лет назад
Dmitry2070
Дмитрий 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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