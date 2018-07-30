Доработка на Python

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Здравствуйте, ТЗ https://cloud.mail.ru/public/5EpN/wDgMYwkD2 - пишите у кого есть опыт и кто сможет помочь.

Python
7 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров