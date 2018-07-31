Написать простенький http-прокси для изображений на PHP

Уважаемые фрилансеры.

Нужно написать скрипт на php, по смыслу - простенький http прокси для изображений, для частного использования.

На входе - url в формате base64, указывающий на картинку в интернет в формате jpg (и только jpg).

На выходе - изображение в формате jpg.

Пример вызова: pic.php?url=ABCDABCDEF

Вызов данного скрипта в браузере должен открывать изображение, как если бы обратились к изображению.

Внутри скрипта: пережатие изображения + сохранение на диск.

Алгоритм:

1. Если в папке для изображений есть файл с названием = $url, то выдавать этот файл и завершать работу.

2. Скачать изображение по заданному url.

3. Если скачалось не изображение в формате jpg, а нечто другое (или код не 404), или ошибка скачивания, то выдавать на выход заранее имеющееся изображение ("изображение отсутствует") и завершать работу.

4. Если скачанное изображение по ширине больше чем ..., то уменьшить его размеры до ...

5. Сохранять ее в заданный каталог с именем = $url.

6. Выдать ее на выход.

Использовать библиотеку curl. Максимальное время скачивания - 10 сек, если не скачалось, то считать это ошибкой.