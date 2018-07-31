Нужен php class по работе с google drive (работа с google sheet, т.к. в основном будет работа с гугл таблицами) для нескольких аккаунтов. Кейс, где будет использоваться библиотека, примерно такой: В ...
Написать простенький http-прокси для изображений на PHP
Уважаемые фрилансеры.
Нужно написать скрипт на php, по смыслу - простенький http прокси для изображений, для частного использования.
На входе - url в формате base64, указывающий на картинку в интернет в формате jpg (и только jpg).
На выходе - изображение в формате jpg.
Пример вызова: pic.php?url=ABCDABCDEF
Вызов данного скрипта в браузере должен открывать изображение, как если бы обратились к изображению.
Внутри скрипта: пережатие изображения + сохранение на диск.
Алгоритм:
1. Если в папке для изображений есть файл с названием = $url, то выдавать этот файл и завершать работу.
2. Скачать изображение по заданному url.
3. Если скачалось не изображение в формате jpg, а нечто другое (или код не 404), или ошибка скачивания, то выдавать на выход заранее имеющееся изображение ("изображение отсутствует") и завершать работу.
4. Если скачанное изображение по ширине больше чем ..., то уменьшить его размеры до ...
5. Сохранять ее в заданный каталог с именем = $url.
6. Выдать ее на выход.
Использовать библиотеку curl. Максимальное время скачивания - 10 сек, если не скачалось, то считать это ошибкой.
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