Доработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки164 просмотра

Необходимо оценить работу по пунктам (сроки и стоимость), сайт https://www.alpea.ru

ТЗ в приложении и комментарии к пунктам.

7 лет назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист по Битриксу. Сроки соблюдены, на связи.
Отличный заказчик! Мгновенная оплата, четко сформулированные задания. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад