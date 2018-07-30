Ищем Front-end разработчика, для разработки небольшого сайта, с поддержкой мультиязычности. Требование: Знание html, css, js.Быстро и качественное создание сайтов.
React-native dev, полная занятость 1 месяц
Нужен React Native разработчик с опытом реальных проектов. Полная занятость с 10:00-19:00 по Киеву. Локация - желательно Киев/Украина. Минумум один месяц с возможностью дальнейшего сотрудничества. Поддержка и дальнейшая разработка существующего проекта, прямая коммуникация с разработчиком проекта и заказчиком. Желательно знание английского.
Детали проекта предоставлю выбранным кандидатам. Жду примеры работ на React Native и рейт за месяц полной занятости.
Заявки фрилансеров
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