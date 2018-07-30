React-native dev, полная занятость 1 месяц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка176 просмотров

Нужен React Native разработчик с опытом реальных проектов. Полная занятость с 10:00-19:00 по Киеву. Локация - желательно Киев/Украина. Минумум один месяц с возможностью дальнейшего сотрудничества. Поддержка и дальнейшая разработка существующего проекта, прямая коммуникация с разработчиком проекта и заказчиком. Желательно знание английского. 

Детали проекта предоставлю выбранным кандидатам. Жду примеры работ на React Native и рейт за месяц полной занятости. 

React Native
7 лет назад
MKopyl
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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