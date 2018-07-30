парсинг базы резюме сайта hh по конкретной области. Формат SQL (в идеале)
Drupal оптимизировать запросы БД, сделать верстку нового дизайна
Нужен программист на Drupal версия 7.59 нужно сделать фильтр на сайте недвижимости как у циан joxi.ru/8239vvaUJWog5r с живым поиском (подгрузка данных на AJAX). Так же нужно натянуть новый адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобильник) на движок, так же нужно определить из-за чего иногда сайт грузиться 10-20 минут, и не доступен в это время, возможно где то циклится какой то скрипт, надо его найти, есть логи от тех. поддержки хостинга в помощь при поиске. Так же нужно переписать все запросы в БД так как они исполняются по 3 – 7 сек. вместо положенных 0.0x сек. из-за этого сайт работает как трактор.
Интересует ваша цена данных работ? Жду предложений.
Программист нужен высококвалифицированные, которые может работать со скриптами, а не просто с готовыми модулями.
Заявки фрилансеров
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