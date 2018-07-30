Drupal оптимизировать запросы БД, сделать верстку нового дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Нужен программист на Drupal версия 7.59 нужно сделать фильтр на сайте недвижимости как у циан  joxi.ru/8239vvaUJWog5r с живым поиском (подгрузка данных на AJAX). Так же нужно натянуть новый адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобильник) на движок, так же нужно определить из-за чего иногда сайт грузиться 10-20 минут, и не доступен в это время, возможно где то циклится какой то скрипт, надо его найти, есть логи от тех. поддержки хостинга в помощь при поиске. Так же нужно переписать все запросы в БД так как они исполняются по 3 – 7 сек. вместо положенных 0.0x сек. из-за этого сайт работает как трактор. 

Интересует ваша цена данных работ? Жду предложений. 

Программист нужен высококвалифицированные, которые может работать со скриптами, а не просто с готовыми модулями.

AJAXDrupal
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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