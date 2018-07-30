Добрый день! Сайт: kir-dizain.ru Требуются следующие доработки по сайту: 1. Меню сделать левым как тут http://www.srubirossii.ru/ (примерный принтскрин во вложение) 2. Слайд 3-5 картинок с текстом - сделать как тут http://www.srubirossii.ru/ + ...
Парсинг
парсинг базы резюме сайта hh по конкретной области. Формат SQL (в идеале)
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