Парсинг

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Закрыт8 заявок190 просмотров

парсинг базы резюме сайта hh по конкретной области. Формат SQL (в идеале)

SQL
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров