Сделать JS как на примере

Есть пример скрипта, расположенный на другом сайте, который нужно повторить. Проблема в том, что он обфусцированный и видно только логику и итог работы скрипта.

Суть скрипта - выводить по 5 комментариев на страницу при нажатии кнопки.

Комментарии, насколько я понял, вбиты в скрипт и зашифрованы.

Нужно повторить скрипт, чтобы общая логика была точно такая-же как у оригинала.

Адрес страницы с оригиналом сообщу при личном общении.