Сделать JS как на примере

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок238 просмотров

Есть пример скрипта, расположенный на другом сайте, который нужно повторить. Проблема в том, что он обфусцированный и видно только логику и итог работы скрипта.

Суть скрипта - выводить по 5 комментариев на страницу при нажатии кнопки.

Комментарии, насколько я понял, вбиты в скрипт и зашифрованы.

Нужно повторить скрипт, чтобы общая логика была точно такая-же как у оригинала.

Адрес страницы с оригиналом сообщу при личном общении.

JavaScript
7 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dev_n
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Валентин очень грамотный специалист. Задача реализована на 100%. Общались коротко и по делу, без ненужных фамильярностей. I recommend!
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

dev_n
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад