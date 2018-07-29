Перенести сайт с modx в чистый html страницы

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Закрыт10 заявок158 просмотров

Нужно перенести сайт визитку который на движке modx, в чистый html код, что бы работал. Страниц в итоге 8-9шт. Причина, старый modx и ломают во все дырки. Почистить уже не реально выходит

HTMLMODX
7 лет назад
Legion726
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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