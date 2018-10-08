Создать отчёты в XLS по шаблону

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Завершен6 заявок174 просмотра

Мы ищем эксперта, который поможет нам создать XLS отчёты (всего 3 вида) на языке PHP. Данные нужно будет взять из базы. 

Пример одного из шаблонов прилагаю. Количество строк в отчёте может быть разным. Один из трёх отчётов потом нужно будет сконвертировать в PDF (это отдельная задача, но если вы тоже можете это сделать – будет хороший бонус). 

Обращаю внимание, что отчёты должны быть в XLS (не XLSX). 

Если вы живой человек, начните ваше предложение со слова noxlsx, а также укажите ориентировочную сумму и срок. Другие предложения игнорируются. 

PHP
7 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
3 дня
Юрий прекрасный специалист, всё сделал в срок и именно так, как нужно!
Отличное задание. Отличный заказчик. Оплата без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад