Создать отчёты в XLS по шаблону

Мы ищем эксперта, который поможет нам создать XLS отчёты (всего 3 вида) на языке PHP. Данные нужно будет взять из базы.

Пример одного из шаблонов прилагаю. Количество строк в отчёте может быть разным. Один из трёх отчётов потом нужно будет сконвертировать в PDF (это отдельная задача, но если вы тоже можете это сделать – будет хороший бонус).

Обращаю внимание, что отчёты должны быть в XLS (не XLSX).

Если вы живой человек, начните ваше предложение со слова noxlsx, а также укажите ориентировочную сумму и срок. Другие предложения игнорируются.