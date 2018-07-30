Напильник для карт

Взял простой пример из песочницы JS яндекс карт. прикрутил. все отлично, кроме одного, нужен автомаштаб.

вот тут карта которая "не взалит", нужна помощь по допилу JS . - нужен этот же код, но с автомаштабом.

https://compadre.ru/transfer-anapa-sochi.html