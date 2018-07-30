Напильник для карт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки183 просмотра

Взял простой пример из песочницы JS яндекс карт. прикрутил. все отлично, кроме одного, нужен автомаштаб. 

вот тут карта которая "не взалит", нужна помощь по допилу JS . - нужен этот же код, но с автомаштабом. 

https://compadre.ru/transfer-anapa-sochi.html

JavaScript
7 лет назад
seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Категорически рекомендую к сотрудничеству. Работа выполнена с блеском и очень быстро. внятный, читабельный код, логически отслеживается на раз. В общем доволен на 100500 %
Вежливое общение. Точное описание требований. Всегда находится на связи. Оплата в срок (с бонусами). Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад