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Напильник для карт
Взял простой пример из песочницы JS яндекс карт. прикрутил. все отлично, кроме одного, нужен автомаштаб.
вот тут карта которая "не взалит", нужна помощь по допилу JS . - нужен этот же код, но с автомаштабом.
https://compadre.ru/transfer-anapa-sochi.html
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