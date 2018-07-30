Доработки на битрикс

1) нужна ссылка, где будут отмечены 2 галочки из фильтра http://prntscr.com/kccbvc и выдавать результат соответствующий

&arrFilter_37_MIN=1 (это наличие минимальной скидки со значением 1)

&arrFilter_21_freenow=Y (это статус "свободен")

Сам фильтр рабочий, просто нужна ссылка с отобранным результатом

вот такая ссылка после сброса фильтра https://tomilinotest.ru/kvartiry/?arrFilter_45=%D0%92%D1%81%D0%B5&arrFilter_34_MIN=&arrFilter_22_MIN=1+960+367&arrFilter_22_MAX=5+576+695&arrFilter_19_MIN=23&arrFilter_19_MAX=79&arrFilter_46_MIN=1&arrFilter_46_MAX=17&del_filter=

2) тут http://prntscr.com/kccl89 цифра должна выводиться из максимальной скидки, которая есть у квартир

3)https://tomilinotest.ru/buy/ цифры делить по 3. http://prntscr.com/kcclnn пробел нужен вообщем

пример реализации https://javascript.ru/forum/jquery/15988-preobrazovanie-chisla-k-vidu-s-probelami.html

бюджет 1000 рублей. только те, кто может сделать сегодня