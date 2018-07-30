создать блокчейн проект криптовалют для проекта с целью ICO
Доработки на битрикс
1) нужна ссылка, где будут отмечены 2 галочки из фильтра http://prntscr.com/kccbvc и выдавать результат соответствующий
&arrFilter_37_MIN=1 (это наличие минимальной скидки со значением 1)
&arrFilter_21_freenow=Y (это статус "свободен")
Сам фильтр рабочий, просто нужна ссылка с отобранным результатом
вот такая ссылка после сброса фильтра https://tomilinotest.ru/kvartiry/?arrFilter_45=%D0%92%D1%81%D0%B5&arrFilter_34_MIN=&arrFilter_22_MIN=1+960+367&arrFilter_22_MAX=5+576+695&arrFilter_19_MIN=23&arrFilter_19_MAX=79&arrFilter_46_MIN=1&arrFilter_46_MAX=17&del_filter=
2) тут http://prntscr.com/kccl89 цифра должна выводиться из максимальной скидки, которая есть у квартир
3)https://tomilinotest.ru/buy/ цифры делить по 3. http://prntscr.com/kcclnn пробел нужен вообщем
пример реализации https://javascript.ru/forum/jquery/15988-preobrazovanie-chisla-k-vidu-s-probelami.html
бюджет 1000 рублей. только те, кто может сделать сегодня
Выбранный исполнитель
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