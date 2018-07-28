Доработать систему рассылок EasySend24

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки217 просмотров

EasySend24 система рассылок Email.

Оплата 200-250р в час

оплата через наш процессинг (есть вывод в ЯД-киви оттуда)

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад