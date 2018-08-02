Доска объявлений - доработка, улучшение дизайна, первичное наполнение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки152 просмотра

Сайт http://spzp.ru/ - заготовка доски объявлений. Ниша - спецтехника и запчасти к спецтехнике. На данный момент она на WP плюс another wordpress classifieds plugin. Необходимо привести доску в нормальный вид, подобрать подходящий бесплатный шаблон, создать оставшиеся категории, заполнить каждую из них по 10 объявлений.

Хорошее деление на категории есть на сайте pogruzovik.ru/ads/ - оттуда требуется перенести все категории. Привести сам сайт в более-менее интересный вид, пусть даже с бесплатным шаблоном. Оттуда же, или с других сайтов по спецтехнике, можно взять объявления.

В итоге хотелось бы увидеть работоспособный первично заполненный сайт, не отталкивающий, приятный, со всеми нужными категориями.

Срок - до 5 августа. Оплата любым способом. Можете разбить ее на части.

WordPress
7 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dvikhman
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$200
5 дней
Создал под ключ доску объявлений. Учел все пожелания, выполнил в срок, дополнил плагинами. Рекомендую!
Отличный заказчик! Всегда на связи. Оплата без проблем! Весьма рекомендую!

Заявки фрилансеров

dvikhman
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад