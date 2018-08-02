Доска объявлений - доработка, улучшение дизайна, первичное наполнение

Сайт http://spzp.ru/ - заготовка доски объявлений. Ниша - спецтехника и запчасти к спецтехнике. На данный момент она на WP плюс another wordpress classifieds plugin. Необходимо привести доску в нормальный вид, подобрать подходящий бесплатный шаблон, создать оставшиеся категории, заполнить каждую из них по 10 объявлений.

Хорошее деление на категории есть на сайте pogruzovik.ru/ads/ - оттуда требуется перенести все категории. Привести сам сайт в более-менее интересный вид, пусть даже с бесплатным шаблоном. Оттуда же, или с других сайтов по спецтехнике, можно взять объявления.

В итоге хотелось бы увидеть работоспособный первично заполненный сайт, не отталкивающий, приятный, со всеми нужными категориями.

Срок - до 5 августа. Оплата любым способом. Можете разбить ее на части.