Веб-приложение PHP+MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок200 просмотров

Нужно веб-приложение для регистрации и учёта с возможностью последующей аналитики/мониторинга введенных данных в виде разнообразных таблиц. 

PHP+MySQL

Только Украина

MySQLPHP
7 лет назад
nataliya_nau
Наталья 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров