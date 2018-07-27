Привет! Сейчас я напишу задание, которое складывается с двух этапов. Если вы не знаете PHP i HTML код, а также Вордпресс и Woocomerce на высоком уровне, можете дальше не читать. Есть сайт ...
Веб-приложение PHP+MySQL
Нужно веб-приложение для регистрации и учёта с возможностью последующей аналитики/мониторинга введенных данных в виде разнообразных таблиц.
PHP+MySQL
Только Украина
Заявки фрилансеров
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