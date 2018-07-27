Исправить ошибки добавления товаров в каталог

Сайт работает на gms битрикс, раньше товары обновлялись с помощью парсера, в данный момент парсер не работает и работать уже не будет,

разделы и товары добавляются и обновляются в ручную с этим возникли

проблемы, необходимо исправить.

Подробнее с исполнителем.

Просьба указывать примерную стоимость работ, оплата по факту выполнения.