Исправить ошибки добавления товаров в каталог

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Сайт работает на gms битрикс, раньше товары обновлялись с помощью парсера, в данный момент парсер не работает и работать уже не будет,

разделы и товары добавляются и обновляются в ручную с этим возникли

проблемы, необходимо исправить.

Подробнее с исполнителем.

Просьба указывать примерную стоимость работ, оплата по факту выполнения.

7 лет назад
syxostoe
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров