Wordpress: отконфигурировать/доделать/выбрать компонент для сайта

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Есть сайдбар меню базы знаний на сайте c установленной темой "Jupiter 6 ": https://incust.com/en/knowledgebase/tutorials/text/registration-loyalty-program-incust-service/

На самом сайте публикуется большое количество статей и все заголовки публикуются в меню. 

При добавлении большого количества ссылок, меню становится нечитабельным и неудобным в использовании.

Хотелось бы видеть подобное сайдбар меню: https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/service-get-started

Жду предложений по цене и времени. 

WordPress
7 лет назад
bozya
26 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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