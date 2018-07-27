Сделать в админке управление пользователями php +mysql

В админке требуется сделать управление пользователями: добавление/изменение/удаление.

Предполагаемая логика Управления картинками:

1) загруженное пользователем изображение проверяется на безопасность

(чтобы скрипт не подгружались в виде картинок), если скрипт выводим

сообщение, что не можем определить что это картинка,

2) загруженное пользователем изображение переименовывается в уникальное название

например если пользователь загрузил image.png оно переименовывается в

avatar_45.png

3) картинка avatar_id.jpg/png/gif кладётся в /images/avatar/

4) в базе данных в таблице list_photos добавляется id | название фото joxi.ru/KAgol0Wc4zjx5A

5) в базе данных в таблице users у соответствующего пользователя меняется поле avatar_id.

Специфика:

* Пароли храним в открытом виде (без md5),

* У пользователя может быть имя на 4х языках, имена храняться в таблице user_names: joxi.ru/nAyxPQ9IYxVlX2

Структура самой таблицы joxi.ru/ZrJYL4pt9VRonA

Админка стандартная на Php+mysql: joxi.ru/D2PYOE8tpDlooA

Стоимость вопроса и сроки?